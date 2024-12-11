В Анадыре за коррупционные преступления осудят бывшую чукотскую чиновницу и её брата-бизнесмена

Полиция направила материалы расследования в суд.

На территории Анадыря за коррупционные преступления осудят бывшую чукотскую чиновницу и её брата-бизнесмена. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД России. Известно, что обвинение предъявлено 40-летнему директору коммерческой организации города Омска и 49-летней бывшей заместительнице начальника одного из департаментов Чукотского автономного округа. Злоумышленники пойманы полицией в феврале 2023 года. В зависимости от роли каждого родственники обвиняются в даче и получении взятки, а также мошенничестве и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

В 2021 году омский предприниматель передал своей родственнице, на тот момент являвшейся региональным чиновником, взятку в размере одного миллиона рублей за лоббирование его кандидатуры при заключении контракта на сумму свыше трех миллионов рублей и общее покровительство при его исполнении. пресс-служба МВД РФ

Договор был связан с ремонтными работами приточно-вытяжной вентиляции в одном из государственных учреждений города Анадыря. В реальности проведенные мероприятия были выполнены с нарушениями и не в полном объёме. Так, по условиям госконтракта подрядчик должен был организовать капитальный ремонт вентиляционной системы. Фактически им был выполнен текущий ремонт, на чем аферисты "сэкономили" в свою пользу более двух миллионов рублей. Несмотря на это, чиновница подписала акты приёмки. Опреативники установили, что ее брат ввёл в заблуждение заказчика, заключив с ним дополнительный договор. В соглашении были продублированы положения первого контракта. В связи с этим обманутый руководитель госучреждения перечислил на счёт компании фигуранта расследования более 500 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами сообщники распорядились по своему усмотрению. Сейчас материалы уголовного дела направлены с обвинительным заключением в судебную инстанцию. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа