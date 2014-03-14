В Александровском саду появился дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра I

Дерево посадили в рамках акции "Добрый субботник".

Сегодня, 30 апреля, в Александровском саду посадили дуб в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

В акции "Дуб Петра" приняли участие председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский и Почетный житель Адмиралтейского района, председатель Ленгорисполкома в 1983-1990 годах Владимир Ходырев. Как отметил градоначальник Александр Беглов, именно Петр Великий посадил многовековые дубы в Петербурге. А в Сестрорецке и Петергофе теперь можно увидеть целые рощи.

Мероприятие проводилось в рамках субботника. Глава Северной столицы поблагодарил жителей за участие в благоустройстве территории. Кроме того, он поздравил горожан с праздником весны и труда.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге 30 апреля стартовала акция "Добрый субботник"

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