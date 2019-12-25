В АТОР не подтвердили данные об отказах россиянам во въезде в Южную Корею

В Корее призвали туристов не волноваться и не доверять непроверенной информации.

Информация о массовых отказах российским гражданам во въезде на территорию Южной Кореи не соответствует действительности. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы Ассоциации туроператоров России (АТОР) по ссылкой на московский офис Национальной организации туризма Кореи (НОТК). Ранее в социальных сетях и СМИ появились данные о том, что десятки граждан нашей страны якобы столкнулись с проблемами при прохождении государственной границы в Сеуле.

В турофисе страны в Москве уточнили, что 8 октября связывались со всеми туроператорами, активно продающими туры в Корею, и никто из них не подтвердил наличие такой проблемы у своих клиентов. сообщение от АТОР

Официальный представитель НОТК заметил, что невозможно отрицать очевидный факт, заключающийся в том, что путешественнику могут отказать во въезде, будь то Корея или любая другая страна, в силу различных обстоятельств. Однако эта история не носит массового характера в отношении российских туристов. Специалисты добавили, что сейчас в Южной Корее фиксируется высокий сезон для иностранных гостей, так как многие едут в страну для того, чтобы насладиться видом красных кленов. В результате туроператоры в эти дни отправляют большие группы, а также индивидуальных туристов. Однако они не сталкиваются с проблемами, о которых ранее написали СМИ.

Фото: pxhere.com