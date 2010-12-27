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В 8 часов утра мужчина на серфе устроил заплыв по Неве
Сегодня, 11:48
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Alena_Zinovieva
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В 8 часов утра мужчина на серфе устроил заплыв по Неве

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Незнакомец стоял на доске и греб веслом в сторону Дворцового моста

Сегодня в 8 часов утра петербуржцев удивил мужчина, стоящий на серфе посреди Невы. Незнакомец греб одним веслом в сторону Дворцового моста. Фотографии с серфингистом появились в социальных сетях.

Пользователи интернета сразу же стали шутить на этот счет. Некоторые предположили, что мужчина таким образом добирается до работы. "Главное без пробок", — написали они. Другие уверены, что это утренняя зарядка или просто увлечение незнакомца.

Ранее в многоэтажке на Десантников мужчина жарил на балконе шашлыки.

Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: заплыв по неве , серфингист
Категории: Лента новостей Новости СПб

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