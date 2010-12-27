В шесть утра купчинский Ромео пытался залезть на балкон к своей Джульетте

Девушка с криками прогнала возлюбленного.

В шесть утра жители Купчино могли наблюдать, как Ромео пытался залезть на балкон к своей Джульетте. Однако девушке этот романтический поступок не понравился, и она с криками прогнала возлюбленного вон. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

На фото видно, что балкон находится на втором этаже. Поэтому мужчина не очень-то и рисковал своей жизнью. Однако пользователи интернета все равно назвали поступок незнакомца романтичным и осудили поведение девушки.

Ранее мы писали о мужчине, который в 8 утра устроил заплыв по Неве на серфе.

Фото: ВКонтакте / Новости Купчино