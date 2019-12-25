В Китае была найдена "Красная принцесса Шёлкового пути", чьи зубы были окрашены токсичным веществом

Археологи в Китае обнаружили уникальное захоронение женщины, чьи зубы были покрыты киноварью — токсичным красным веществом, содержащим ртуть.

В ходе уникального открытия археологи в Китае обнаружили захоронение 2200-летней давности, в котором зубы женщины были окрашены киноварью — токсичным красным веществом. Киноварь — это ярко-красный минерал, состоящий из ртути и серы. Несмотря на то, что она использовалась по крайней мере с девятого тысячелетия до нашей эры в религиозных церемониях, искусстве, для нанесения на кожу и письма, впервые она была обнаружена на человеческих зубах, согласно исследованию, опубликованному 24 февраля в журнале "Археологические и антропологические науки".

Это первый и единственный известный случай использования киновари для окрашивания зубов в древности и во всём мире. Цянь Ван, профессор биомедицинских наук в стоматологическом колледже Техасского университета A&M, в электронном письме для Live Science

Археологи обнаружили необычные останки во время раскопок на кладбище в городе Турфан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Судя по предметам культуры, найденным в различных могилах, археологи пришли к выводу, что умершие принадлежали к народу гуши, который придерживался культуры субеиси. Культура субеиси, культура кочевых скотоводов, в которой женщины ездили верхом на лошадях с седлами, процветала в Турфанской котловине почти 3000 лет назад. Кладбище располагалось на главном маршруте Великого шёлкового пути. С помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что это место было заселено от 2200 до 2050 лет назад, то есть в то время, когда шёлковый путь был активен и по нему перевозили ценные товары, в том числе киноварь.

В одной из могил на кладбище были найдены останки четырёх человек, в том числе подростка. Однако один из взрослых скелетов в захоронении выделялся тем, что на его зубах были следы красного пигмента. Анатомический анализ показал, что это была женщина, умершая в возрасте от 20 до 25 лет. Заинтригованные исследователи соскоблили образец красного пигмента и изучили его с помощью трёх различных методов спектроскопии, которые позволяют определить химический состав образца. Анализ показал, что пигментом была киноварь, которую смешали с животным белком, возможно, с яичным желтком или белком, чтобы можно было нарисовать на зубах женщины.

Команда исследователей назвала эту женщину "Красной принцессой Шёлкового пути" в честь "Красной королевы" — аристократки майя из Мексики VII века, чей труп был найден в известняковом саркофаге, покрытый порошком киновари.

Красная принцесса Великого Шелкового пути

Зубы Красной принцессы — это аномалия, поскольку регион Синьцзян не является источником киновари. Однако в древности её добывали и продавали на Шёлковом пути, отметили исследователи. Китай и Европа, начало и конец Шёлкового пути, были двумя наиболее значимыми районами добычи киновари на этом торговом пути. Таким образом, возможно, что киноварь с Турфанского кладбища была привезена из Европы, Западной Азии или других регионов Китая, например, с юго-запада, где исторически добывали киноварь.

Хотя неизвестно, почему зубы женщины были выкрашены в красный цвет, Ван сказал, что это могло быть "связано с косметическими процедурами, социальным статусом, шаманизмом или их сочетанием". В этом регионе и даже на недавно раскопанном кладбище были найдены другие мумии с рисунками на лице и татуировками, отметил он. Поэтому, по словам Вана, возможно, что у Красной принцессы были рисунки на лице или татуировки, особые причёски, головные уборы и костюмы, которые сочетались с её красными зубами.

Соавтор исследования Ли Сан, профессор геологии в колледже Коллин в Техасе, подчеркнула опасность применения киновари. Она отметила, что на протяжении всего процесса, от приготовления красного пигмента до его нанесения (вероятно, несколько раз) на зубы, краснозубая женщина и её помощники могли вдыхать мелкие частицы киновари или пары ртути. Вдыхание этих веществ связано с вредными неврологическими последствиями, такими как головные боли, бессонница, тремор, а также когнитивные и двигательные нарушения, согласно данным Всемирной организации здравоохранения.

Удивительно, но Ван и его команда не обнаружили никаких признаков отравления ртутью в ее костях, хотя есть косвенные доказательства того, что она применялась неоднократно в течение ее жизни.

В ее нижней челюсти, ребрах и бедренной кости не было обнаружено никаких следов ртути. Возможно, он находился недостаточно долго, чтобы позволить токсину сконцентрироваться до обнаруживаемого уровня. Цянь Ван, профессор биомедицинских наук в стоматологическом колледже Техасского университета A&M, в электронном письме для Live Science

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Фото: Qian Wang