Илья Баланин рассказал о результатах работы ФОМС за первое полугодие 2025 года.

В 2024 году 6,9 миллионов граждан прошли репродуктивную диспансеризацию в России. Соответствующее заявление на рабочей встрече с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным в Москве сделал глава ФОМС Илья Баланин. Эксперт пояснил, что более 97 миллионов комплексных посещений осуществлено с целью проведения профилактических осмотров. Сам объем профилактических мероприятий увеличился на 18 процентов.

Впервые была предусмотрена возможность проведения диспансеризации репродуктивного здоровья. В прошлом году было 6,9 млн комплексных посещений по этому направлению, что тоже позволит оказать помощь тем гражданам, у которых выявлены отклонения. Илья Баланин, глава ФОМС

Илья Баланин отметил, что благодаря развитию и увеличению объемов медицинской помощи по экстракорпоральному оплодотворению в прошлом году в России родилось 32 тысячи детей.

Мишустин на встрече с главой ФОМС поручил уделить особое внимание помощи бойцам СВО.

Фото и видео: Правительство России