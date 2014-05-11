В 2022 году у моста Бетанкура появятся места для рыбалки, беседки и вращающиеся лежаки

Беседки будут стилизованы под портовые контейнеры.

В 2022 году береговая линия вдоль набережной Малой Невы у моста Бетанкура преобразится. Благоустройство проводится в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом в понедельник, 20 декабря, рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству.

По планам, вдоль набережной создадут площадки для тихого отдыха. Их украсят беседки, которые стилизуют под портовые контейнеры. На набережной появятся места для рыбалки.

Сообщается, что основная пешеходная дорожка приобретет вид плавной линии и свяжет весь ландшафт. Отметим, что в зоне отдыха появятся вращающиеся лежаки.

Ранее молодые дизайнеры показали новый мерч для Петербурга и концепции пешеходной набережной. Участники конкурса "St Petersburg Young Design" создавали дизайн-концепции общественных пространств Петербурга и разрабатывали варианты "мерча" для города.

Фото: пресс-лужба Смольного

