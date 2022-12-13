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В 2022 году число уволившихся с военной службы в ФРГ выросло почти в пять раз
Сегодня, 16:14
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В 2022 году число уволившихся с военной службы в ФРГ выросло почти в пять раз

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Их отказы связаны с ситуацией на Украине.

В прошлом году число отказников от военной службы в Бундесвере (ВС Германии) увеличилось почти в пять раз. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство ФРГ по делам семьи и гражданского общества.

В 2021 году федеральное ведомство по делам семьи и гражданского общества получило 201 заявление об отказе от военной службы, в 2022 году было подано в общей сложности 951 заявление.

Представитель ведомства

Отказниками в Германии принято считать только тех, кто уже служит в Бундесвере. Их отказы от военной службы связаны с ситуацией на Украине.

Ранее Piter.TV писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал поддерживать Украину, несмотря на трудности для граждан страны.

Фото: wikimedia.org

Теги: военная служба, фрг
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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