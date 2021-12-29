В 2021 году в России расторгли госконтрактов в сфере строительства на 1 трлн рублей

Одной из основных причин стало то, что цены выполнения работ не отвечала рынку.

В 2021 году в России было расторгнуто госконтрактов в сфере строительства на 1,01 трлн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

В ассоциацию через саморегулируемые организации входит более 97 тыс. строительных предприятий.

Отмечается, что основной причиной, по которой расторгались контракты, была цены выполнения работ, не соответствующая рынку. Об этом сказал президент НОСТРОЙ Антон Глушков.

При этом в пандемию выросло число и сумма расторгнутых контрактов. В 2020 году число расторгнутых контрактов в сфере строительства выросло до 35 тысяч. Сумма составила 829 млрд рублей. В 2021 году было расторгнуто 38,4 тыс. госконтрактов.

Ранее м писали, что санкции против России могут негативно повлиять на банковские рейтинги.

Фото: pixabay