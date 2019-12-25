В этом году спрос на психологическую помощь у россиян вырос на 5%

Рост спроса начался с 2020 года.

За текущий год, с января по август, спрос на психологическую или психотерапевтическую помощь в России вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими данными с Piter.tv поделилась Алёна Яндовлетова, телесно-ориентированный психолог, директор АНО ДПО Международный Институт "Телесно-ориентированный терапии и психологии".

По ее словам, у людей растет эмоциональное напряжение и тревожность на фоне пандемии. Однако это совсем не означает, что проблем не было до коронавируса. Каждая из тех проблем, с которыми обращаются, уже была в подсознании и "ждала своего часа".

Реакция, происходящая вокруг и внутри нас – это индикатор эмоционального состояния человека, который функционально связан с психологическим фундаментом личности. На сегодняшний день проблемы психологического характера стали наряду с проблемами здоровья, так как имеют прямое отражение на качестве жизни.

Ранее мы писали, что психолог рассказала, почему подросткам нравится сериал "Игры в кальмара".

Фото: Pexels