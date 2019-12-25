В Петербурге спрос на комнаты вырос в три раза по сравнению с 2019 годом

На данный момент в городе экспонируются 2,6 тыс. комнат.

В среду, 18 августа, эксперты профильного агентства недвижимости "Доли.ру" поделились данными, согласно которым спрос на комнаты в Петербурге вырос более чем в два раза по сравнению с 2020 годом и в 3 раза по сравнению с 2019-м.

В июле текущего года аналитики зафиксировали 11%-й рост, из-за чего количество запросов на приобретение петербургских комнат в этом месяце оказалось рекордным начиная с 2018 года. По данным агенства, в Петербурге экспонируются порядка 2,6 тыс. комнат. Самый бюджетный вариант оценили в 800 тыс. рублей за девять "квадратов" в Петродворцовом районе. Крупнейший вариант, 29 квадратных метров, расположенный на улице Куйбышева Петроградского района, оценили в 8,5 млн рублей.

Ранее мы писали, что петербуржцы рассказали, в какой квартире они мечтают жить.

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