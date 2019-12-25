Спрос на апартаменты Петербурга оказался в 3 раза выше, чем в прошлом году

В октябре 2021 года спрос на покупку апартаментов в Петербурге оказался на 162,06% выше, чем в октябре прошлого года.

В четверг, 11 ноября, эксперты проекта Avenue-Apart на Дыбенко сообщили Piter.tv, что в текущем году спрос на апартаменты гораздо выше показателей прошлого года.

Так, в октябре 2021 года спрос на покупку апартаментов в Петербурге оказался на 162,06% выше, чем в октябре прошлого года и на 350,91% выше, чем в октябре допандемийного 2019 года.

Эксперты отметили, что интерес стабилизировался после того, как рос полгода. По итогам десяти месяцев 2021 года – с января по октябрь – спрос на покупку апартаментов в Петербурге вырос в 3 раза относительно результата за аналогичный период прошлого года и почти в 4,5 раза того же периода 2019 года.

Запросов на покупку апартаментов оказалось выше на 174% выше прошлогодних показателей и выше на 333% показателей 2019 года.

Наиболее доступный вариант экспонируется за 3,8 млн рублей – студия в Приморском районе.

Ранее мы писали, что на первичном загородном рынке Петербурга сохраняется ажиотажный спрос.

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