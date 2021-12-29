В 2021 году потребление водки в России выросло до пяти литров на человека

По сравнению с 2020 годом рост составил 2%.

По итогам 2021 года потребление водки в России выросло до пяти литров на человека. Если сравнивать с 2020 годом, то рост составил 2%. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРА).

По данным Росалкогольрегулировании (РАР), реализация алкогольной продукции в России выросла на 0,7%, до 982,3 млн дал.

Как отметил глава ЦИФРА Вадим Дробиз, последние четыре года рынок водки остается стабильным. Продажи либо растут, либо не меняются вовсе. Президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев сказал, что показатели потребления становятся более реалистичными на фоне борьбы с нелегальным спиртным.

Наибольшие продажи водки за 2021 год в расчете на одного человека зафиксировали Сахалинской и Магаданской областях — 11,9 и 10,9 литра. Однако за год этот показатель сократился на 4% и 6% соответственно. На третьем месте находится Чукотка, в регионе потребление водки в расчете на одного человека составило в 2021 года 10,5 литра.

Ранее мы писали, что в России повысили минимальные цены на водку и коньяк.

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