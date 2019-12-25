В 2021 году на соцрекламу в Петербурге из бюджета выделили более 8 млн

Максимальная сумма гранта по одной заявке – 2,7 миллиона рублей.

Власти Петербурга выделят бюджетные субсидии в виде грантов на поддержку соцрекламы. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Социальная реклама помогает петербуржцам лучше ориентироваться в решении проблем, с которыми они сталкиваются. В том числе это касается здоровья и безопасности. Александр Беглов, губернатор

На поддержку социальной рекламы в этом году в городском бюджете предусмотрено 8,1 миллиона рублей. Максимальная сумма гранта по одной заявке – 2,7 миллиона рублей. Темы соцрекламы – профилактика инфекционных заболеваний, наркомании, алкоголизма, поддержание чистоты и благоустройство Петербурга и т.д.

Годом ранее власти Петербурга поддержали девять проектов.

Ранее на Piter.TV: Выборг уходит от разностильных рекламных конструкций.

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