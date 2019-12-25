В 2021 году доходы России от нефти и газа могут составить 9 трлн рублей

Эта сумма больше на 50 млрд долларов, если сравнивать с 2020 годом.

В 2021 году доходы России от нефти и газа могут не фоне высоких цен превысить допандемийный показатель 2019 года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на рейтинговое агентство Fitch.

Так, доходы страны от нефти и газа в этом году могут составить порядка 125 млрд долларов, или 9 трлн рублей. По сравнению с 2020 годом это больше на 70%, или на 50 млрд долларов.

Отмечается, что в 2019 году доходы России от нефти и газа составили около 120 млрд долларов. При этом специалист уточнил, что вклад газа, несмотря на резкий рост цен, будет меньше — около 20-25%.

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