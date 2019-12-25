В 2020 году в Петербурге больше двух месяцев светило солнце

Это очень редкое явление для Северной столицы.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, сколько солнечных дней было в городе в этом году. По словам специалиста, солнце радовало петербуржцев 68 дней, то есть больше двух месяцев. Об этом пишут "Невские Новости".

Синоптик посчитал, что "чистое" солнце светило над Петербургом 1638 часов. Колесов заявил, что это довольно много, однако бывало и лучше.

В 2017 году солнечных дней в городе было на 20 часов больше – 1658. Очень мало солнце радовало горожан в 2016 году – 1389 солнечных часов.

"Это количество, как и температура, меняется, а зависит оно от облаков, циклонов и антициклонов. Нет какой-то устойчивой тенденции", - отметил Колесов.

Ранее мы писали, что в последние выходные 2020 года в Петербурге будет морозно.

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