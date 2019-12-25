В 2020 году российские компании увеличили расходы на экологию почти на 100 млрд рублей

На защиту воздуха, почвы и воды от загрязнений было потрачено 640 млрд рублей.

В "ковидном" 2020 году компании в России увеличили расходы на экологию на 97,2 млрд рублей, если сравнивать с предыдущим периодом. На защиту воздуха, воды и почвы бизнесмены потратили более 640 млрд рублей. Еще 196 млрд рублей было вложено в экологические инвестиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на FinExpertiza.

Расходы российского бизнеса на охрану окружающей среды в пандемийном 2020 году выросли в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом на 97,2 млрд рублей, или на 13,1% - до 836,5 млрд рублей, - отмечается в сообщении.

Так, на очистку сточных вод было потрачено 243,9 млрд рублей, на обращение с отходами выделено было 250 млрд рублей. А вот на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата потратили 81,9 млрд рублей.

Так, на экологию в 2020 году больше всего потратили московские предприятия. В лидерах также оказались Красноярский край, Подмосковье и Ханты-Мансийский автономный округ.

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