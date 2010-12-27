В 2020 году ЛеноблАИЖК начинает жилой проект для медиков, льготников и других будущих гатчинцев

По поручению губернатора Ленинградской области Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования начнет строительство жилых домов на въезде в город Гатчину, на границе с Гатчинским парком.

В будущем году ЛеноблАИЖК начинает жилой проект для медиков, льготников и других будущих гатчинцев

По поручению губернатора Ленинградской области Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования начнет строительство жилых домов на въезде в город Гатчину, на границе с Гатчинским парком.

ЛеноблАИЖК построит несколько пятиэтажек и девятиэтажек общей площадью квартир около 31 тыс.м.кв. Сроки реализации проекта 2019-2024 годы.

В новых комфортных домах получат квартиры сотрудники перинатального центра, работники комплексного социально-реабилитационного центра и психоневрологического интерната. Также при бюджетной поддержке квартиры в новых домах смогут купить участники государственных программ, льготники и все желающие.

Строительство будет вестись по защищенной схеме с использованием эскроу-счетов и по проектному финансированию.

Квартал будет обеспечен нормативным количеством парковок, здесь будет построен детский сад, также предусмотрена реконструкция расположенной рядом общеобразовательной школы с увеличением ее вместимости до 825 мест.

В начале сентября ЛеноблАИЖК — дочерняя структура администрации Лениградской области — ввело в эксплуатацию ЖК "Кировский посад" в Кировске. Строительство жилого здания осуществлялось в рамках программы "Жилье для российской семьи". Свои жилищные условия смогли улучшить 47 семей. Всего по сниженной стоимости — 35 тыс. рублей за м.кв. было продано 146 квартир из 184.

Источник: пресс-служба ЛО