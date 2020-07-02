ВВС США хотят отказаться от 17 бомбардировщиков B-1, нескольких RQ-4 и С-130

Генерал США рассказал, что ВВС закупает вооружение, которое сведет с ума Россию.

Военно-воздушные силы США хотят отказаться от 17 тяжелых бомбардировщиков B-1, нескольких беспилотников RQ-4 и транспортных самолетов средней и большой дальности С-130 Hercules, а также A-10 Thunderbolt. Об этом в рамках видеоконференции Института Брукингса в Вашингтоне заявил начальник американского штаба ВВС.

Генерал Дэвид Голдфин объяснил, что часть самолетов A-10 останется. Речь идет о тех воздушных суднах, которые создавались во второй половине XX века. Они будут эксплуатироваться до конца 2030-ых или 2040-ых годов.

Я не хочу, чтобы они все летали, некоторое количество будет снято с вооружения...Мы покупаем множество засекреченных вооружений и техники, которая сведет с ума Россию и Китай. Покажем мы ее, когда сами захотим Дэвид Голдфин, командующий ВВС США

Эксперт отметил, что содержание 17 бомбардировщиков связано с "непомерно большими расходами". Генерал добавил, что сокращение использования RQ-4 и С-130 Hercules связано с тем, что данный самолетный парк не будет играть серьезную роль в возможных боях 30-ых годов.

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Видео: Youtube/Brookings Institution