ВТБ объявил о планах выплатить дивиденды за 2025 год

Размер станет известен позже.

Группа ВТБ рассматривает выплату дивидендов за 2025 год, их размер будет объявлен в начале 2026 года, сообщил первый заместитель президента — председателя правления банка Дмитрий Пьянов на инвестиционном форуме "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге.

ВТБ планирует дивидендные выплаты за 2025 год, точная сумма станет известна в начале 2026 года. В 2026 за 2025 год будет дивидендная выплата, размер этой дивидендной выплаты будем большим. Но каким конкретно станет известно в 2026 году, когда будет понятна "канва" банковская регулирования, заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он отметил, что размер дивидендов может быть ниже 50% от чистой прибыли по МСФО. Ранее группа ВТБ за 2024 год выплатила рекордные дивиденды — 275,75 млрд руб., что составило 50% чистой прибыли по МСФО. Это были первые выплаты банка с 2021 года. Для сравнения, дивиденды за 2020 год составили 32,74 млрд руб.

Глава ВТБ Андрей Костин заявлял, что банк намерен сделать дивидендные выплаты регулярными и планирует добиваться их стабильного характера.

Банк России не исключает снижения ключевой ставки до конца года.

Фото: pxhere