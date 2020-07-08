ВС России уничтожили на Украине подстанции, по которым шло оружие из США

Игорь Конашенков рассказал о миссиях на шести объектах железной дороги.

Вооруженные силы России уничтожили на Украине подстанции, по которым шло американское и европейское вооружение и боеприпасы для киевского режима, а конкретно - для формирований на Донбассе. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 4 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что задачи выполнялись за счет ударов высокоточного оружия большой дальности. Ликвидированы шесть тяговых электроподстанций на железных дорогах.

Оружием большой дальности воздушного и морского базирования уничтожены шесть электроподстанций, через которые для ВСУ осуществлялась доставка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт уточнил, что миссии реализованы около населенных пунктов Подоборцы, Львов, Воловец, Тимково и Пятихатка.

Минобороны показало видео сопровождения армейских колонн вертолетами.

Фото и видео: Минобороны России