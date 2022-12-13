ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

Игорь Конашенков рассказал об успехах по направлению СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 50 боевиков противника на Херсонском направлении, а также склад с боевыми припасами ВСУ.

В ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России