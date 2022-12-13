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ВС России уничтожили более 50 боевиков ВСУ на Херсонском направлении

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Игорь Конашенков рассказал об успехах по направлению СВО за день.

Вооруженные силы России за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине уничтожили более 50 боевиков противника на Херсонском направлении, а также склад с боевыми припасами ВСУ.

В ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российская ПВО за сутки сбила 11 украинских беспилотников.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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