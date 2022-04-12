ВС России уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области

Игорь Конашенков рассказал о ходе военной спецоперации на Украине на вечер 11 апреля.

Вооруженные силы России уничтожили базовый лагерь "Правого сектора"* в Донецкой области. Соответствующее заявление на регулярном вечернем брифинге с журналистами от 11 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-майора РФ, удары наносились высокоточным оружием воздушного базирования. Целью стал военный объект, расположенный на территории, подконтрольной силам ВСУ. Также уничтожен командный пункт около украинского города Часов Яр.

В районе населенного пункта Новогродовка уничтожен базовый лагерь нацистов террористической организации "Правый сектор"...в районе Часов Яр... авиационным ракетным комплексом "Кинжал" уничтожен заглубленный, хорошо защищенный командный пункт группировки украинских войск на Донбассе. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

В общей сложности за последние сутки российская авиация ликвидировала 42 украинских военных объекта. Речь идет в том числе о трех командных пунктах, двух радиолокационных станций подсвета и наведения, складе горючего, 35 опорных пунктов и районов сосредоточения техники ВСУ.

"Правый сектор" - террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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Фото и видео: Минобороны России