Игорь Конашенков рассказал о ликвидации объектов ВСУ в Вознесенске и Очакове.

Вооруженные силы России уничтожили за последние сутки два склада снарядов для реактивных систем залпового огня Вооруженных сил Украины под Николаевом. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга от 5 сентября сделал официальный представитель министерства по обороне РФ. Генерал-лейтенант пояснил, что на данных военных объекта противник хранил свыше 1500 снарядов для украинских РСЗО.

В районах Вознесенска и Очакова Николаевской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, на которых хранились в том числе более 200 ракет HIMARS. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В общей сложности по всей территории Украине и в Донецкой народной республике ликвидированы пять складов. Также под Харьковом уничтожена установка HIMARS американского производства.

ВКС России уничтожили более 30 боевиков "Кракена" в Харькове.

Фото и видео: Минобороны России