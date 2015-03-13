"Запад" и "Центр" выполнили задачу командования на СВО.

Российские военнослужащие от 13 октября освободили из-под контроля армии киевского режима населенные пункты Боровская Андреевка в Харьковской области и Московское в Донецкой народной республики. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Западной" и "Центральной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

Известно, что бойцы "Центра" зашли в восточные районы населенного пункта Димитров и теперь развивают наступление в его жилых кварталах. Противнику нанесено поражение в живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад национальной гвардии, размещенных в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино в ДНР, а также Ивановка и Филия Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии. пресс-служба Минобороны России

"Западом" нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Садовое, Куриловка, Песчаное, Богуславка, Шийковка, Купянск Харьковской области, Ямполь и Новоселовка в ДНР. ВСУ лишились более 230 человек убитыми и ранеными, бронетранспортера М113 американского производства, 30 автомобилей, орудия полевой артиллерии, семи станций радиоэлектронной борьбы и пяти складов с боеприпасами.

Фото: Минобороны России