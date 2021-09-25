ВСУ: российские самолеты вторглись в зону военных учений

Воздушные суда якобы пересекали боевые курсы мишеней.

Командование воздушных сил Вооруженных сил Украины обвинило Россию в нарушении воздушного пространства. Об этом говорится на официальной странице ВС ВСУ в социальной сети Facebook.

Отмечается, что российские разведывательные воздушные суда якобы совершили провокацию, залетев в зону в акватории Черного моря, которая была зарезервирована для военных учений.

Российские самолёты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс", по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты. Борис Генов, начальник зенитных ракетных войск

По его словам, самолеты Су-24МР и Ил-20 якобы "нарушили порядок использования воздушного пространства, неоднократно залетая в запретную зону".

Ранее глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев хочет получать от Вашингтона один миллиард долларов в год.

Видео: Facebook / Командування Повітряних Сил ЗСУ