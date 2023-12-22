Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские боевые подразделения из "Южной" группировки войск за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении в ходе активных действий улучшили свое тактическое положение по переднему краю. Соответствующее заявление во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 мая сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Военнослужащие поразили живую силу и технику 54-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины, находившуюся в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка.

Ранеными и убитыми противник потерял более 700 военнослужащих. Вадим Астафьев, пресс-секретарь "Юга"

В ходе контрбатарейной борьбы ликвидированы две 152-миллиметровые гаубицы Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства. Барражирующими боеприпасами поражены три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России