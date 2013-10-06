Вячеслав Старченко заявил, что не отмечал свое назначение на пост в день траура по погибшим в шахте.

Уволенный мэр Прокопьевска опроверг участие в банкете в день траура. Такое заявление Вячеслав Старченко сделал в интервью журналистам "Известий". Ранее главу одного из городов Кемеровской области отправили в отставку из-за скандала, связанного с торжествами, которые якобы происходили в день, объявленный властями региона траурными из-за трагедии на шахте "Листвяжная". Чиновник рассказал свою версию событий. Он объяснил, что на ролике, попавшем в социальные сети, его нет в кадре. Он не присутствовал на подобных торжествах в честь своего вступления в должность.

Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю, кто автор этого видео. Вячеслав Старченко, мэр Прокопьевска

Сейчас экс-глава города планирует обращаться в правоохранительные органы, а также обсудить вопрос с губернатором области Сергеем Цивилевым.

Суд арестовал госинспектора Ростехнадзора и директора шахты после ЧП на "Листвяжной".

Фото и видео: Telegram / Baza