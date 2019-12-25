Временный порядок признания лица инвалидом не будет действовать после 1 июля

В комитете по здравоохранению Петербурга предупредили о том, что с 1 июля 2022 года вступят в силу новые правила признания граждан инвалидами. Изменения были внесены правительством РФ.

Постановление от 20 февраля 2006 г. N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом" утратит свою силу. Кроме того, до первого дня июля будет действовать Временный порядок признания лица инвалидом. Он был утвержден в период пандемии коронавируса. Согласно документу, можно продлевать инвалидность на 6 месяцев без оформления медицинской организацией направления на медико-социальную экспертизу. Так как ситуация с COVID-19 постепенно стабилизируется, такой возможности после 1 июля, скорее всего, уже не будет.

Ранее Piter.tv писал о том, что губернатор Петербурга пообещал прислушаться к советам Дианы Гурцкой по развитию системы "Говорящий город".

Фото: Piter.tv