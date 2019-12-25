Ильназ Галявиев не знает результат своей судебно-психиатрической экспертизы.

Устроивший стрельбу в казанской школе раскрыл мотивы нападения. В интервью RT подробности раскрыли члены Общественной наблюдательной комиссии, которые посетили обвиняемого в Москве. Ильназ Галявиев объяснил свои действия, которые привели к ранению и гибели людей ненавистью.

Я просто мир ненавидел, с ненавистью и пошел стрелять...Может, на момент нападения я был невменяемым, но теперь вменяем и раскаиваюсь, вину признаю. Ильназ Галявиев, казанский стрелок

Молодой человек все еще не знаком с результатами проведенной судебно-психиатрической экспертизы. Ранее аналитики сделали вывод о невменяемости юноши. Сам Галявиев подчеркнул, что чувствует себя вменяемым.

Убивший 9 человек в казанской школе признан невменяемым.

Фото: Telegram/BAZA