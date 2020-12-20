Устроившего стрельбу пермского школьника обезвредила директор

В Пермском крае директор самостоятельно обезоружила устроившего стрельбу школьника. Об этом сообщила пресс-служба регионального Министерства территориальной безопасности.
По данным МВД, шестиклассник дважды выстрелил из ружья в стену и потолок. Пострадал один школьник, у него ссадины. Стрелка задержали, полиция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
В сентябре 18-летний молодой человек открыл огонь в Пермском госуниверситете, погибли шесть человек, еще 47 пострадали.
Видео: Telegram/Baza
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