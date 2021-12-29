Устранили сбой с доступом к интернету у одного из мобильных операторов

Пользователи отмечали отсутствие сигнала с вечера 15 февраля, первые начались около 23:00.

Петербуржцы пожаловались на сбой в работе оператора мобильной связи "Мегафон". Данные о неполадках отобразились на портале Downdetector.

Пользователи отмечали отсутствие сигнала с вечера 15 февраля, первые начались около 23:00. Они продолжались менее часа. Сейчас все неполадки устранены.

Добавим, что проблемы были и у других пользователей в регионах. Более 4,5 тыс. абонентов отметили некачественную работу оператора по всей РФ.

В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что голосовые вызовы работали в штатном режиме. Специалисты компании оперативно устранили проблему. В настоящее время работа сервисов восстановлена.

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Фото: pexels

