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Устранили сбой с доступом к интернету у одного из мобильных операторов
Сегодня, 22:32
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Устранили сбой с доступом к интернету у одного из мобильных операторов

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Пользователи отмечали отсутствие сигнала с вечера 15 февраля, первые начались около 23:00.

Петербуржцы пожаловались на сбой в работе оператора мобильной связи "Мегафон". Данные о неполадках отобразились на портале Downdetector. 

Пользователи отмечали отсутствие сигнала с вечера 15 февраля, первые начались около 23:00. Они продолжались менее часа. Сейчас все неполадки устранены.

Добавим, что проблемы были и у других пользователей в регионах. Более 4,5 тыс. абонентов отметили некачественную работу оператора по всей РФ. 

В пресс-службе "Мегафона" сообщили, что голосовые вызовы работали в штатном режиме. Специалисты компании оперативно устранили проблему. В настоящее время работа сервисов восстановлена.

Ранее мы писали, что Ирина Потехина заявила, что справка о несудимости Серафимы Сапрыкиной "осознанный подлог".

Фото: pexels
 

Теги: мегафон, неполадки, сбой, связь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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