Ускользающий мир Петербургских дворов и парадных

Группе расскажут истории архитектурных зданий, устройство быта жителей исторического Владимирского района, покажут все секретные дворики, красивые винтовые лестницы, парадные с лепниной и розетками, уникальными мозаичными полотнами, а также проведут в коммунальную квартиру и комнату, где творил писатель Сергей Довлатов. Гиды обещают провести через парадный вход, а вывести через черную лестницу. На этой экскурсии вы точно найдете то, что вам придется по душе.
А правда ли, что в общей ванной комнате могли держать свинью? За что коммунальная квартира получала наградную табличку "квартира высокой культуры быта"? Обязательно узнаете на экскурсии!
Экскурсия проводится ежедневно; подойдет для туристов, которые хотят получше узнать город и его историю изнутри, открыть его с неожиданной стороны а также для коренных петербуржцев, любителей спокойных прогулок, семей, школьников и детей.
Продолжительность экскурсии 120 минут. При выборе билета "Дворы и парадные с посещением коммунальной квартиры Довлатова" длительность будет 150 минут.
Фото: Вконтакте / День Д
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