Ускользающий мир Петербургских дворов и парадных

Группа встречается 28 февраля на Загородном проспекте, д. 2., ст. м. Владимирская. Экскурсия начнется в 11:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 17:30. Возрастное ограничение 0+

Группе расскажут истории архитектурных зданий, устройство быта жителей исторического Владимирского района, покажут все секретные дворики, красивые винтовые лестницы, парадные с лепниной и розетками, уникальными мозаичными полотнами, а также проведут в коммунальную квартиру и комнату, где творил писатель Сергей Довлатов. Гиды обещают провести через парадный вход, а вывести через черную лестницу. На этой экскурсии вы точно найдете то, что вам придется по душе.

А правда ли, что в общей ванной комнате могли держать свинью? За что коммунальная квартира получала наградную табличку "квартира высокой культуры быта"? Обязательно узнаете на экскурсии!

Экскурсия проводится ежедневно; подойдет для туристов, которые хотят получше узнать город и его историю изнутри, открыть его с неожиданной стороны а также для коренных петербуржцев, любителей спокойных прогулок, семей, школьников и детей.

Продолжительность экскурсии 120 минут. При выборе билета "Дворы и парадные с посещением коммунальной квартиры Довлатова" длительность будет 150 минут.

Фото: Вконтакте / День Д