Ушла из жизни в Петербурге актриса Анна Кузнецова в 48 лет

Неожиданная смерть звезды потрясла коллег.

В возрасте 48 лет скончалась оперная певица и актриса театра и кино Анна Кузнецова, известная по ролям в сериале "Тест на беременность" и фильме "Батальонъ", сообщил Voice.

О смерти Анны Кузнецовой стало известно 11 августа. Информацию подтвердил ее коллега и друг, певец Александр Пахмутов. Причина кончины не раскрывается, однако близкие отмечают, что у артистки были проблемы со здоровьем.

Кузнецова начала карьеру как оперная певица, в 2005 году стала дипломантом Международного конкурса имени Риккардо Дзандонай в Италии. Работала в детском музыкальном театре "Зазеркалье", а с 2009 года была солисткой Международной оперной антрепризы "Северная Венеция".

В театре исполняла роли в постановках "Иванов" и "Каин" в "Таком театре". Работы с ее участием номинировались на премию "Золотая Маска". Помимо сцены, Кузнецова активно снималась в кино и на телевидении. Среди известных проектов с ее участием — "Батальонъ", "Тест на беременность", "Ментовские войны", "Великая", "Невский", "Первый отдел", "Восьмидесятые".

Фото: freepik (rawpixel.com)