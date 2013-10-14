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Ущерб по делу бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля оценили в 100 млн руб

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ГК "ПИК", которая была признана потерпевшей стороной, оказывает содействие следствию.

В группе компаний "ПИК" оценили ущерб от действий бывшего вице-президента компании Александра Лефеля. По данным организации, он составил 100 млн рублей, сообщили "Известия" 8-го октября. 

Предполагается, что вице-президент по региональному развитию в 2017-2018 году при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство жилого комплекса в Петербурге злоупотреблял своими полномочиями. Средства компании были незаконно израсходованы. В том числе пострадали участники долевого строительства. 

Материалы дела передали правоохранительным органам. Возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в крупном размере. 

Лефель не работает в "ПИК" уже более 2 лет. Сейчас он является директором по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет". Сегодня суд заключил его под стражу. 

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Теги: гк пик, злоупотребление, лефель, мошенничество
Категории: Новости России, Лента новостей,

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