Ущерб по делу бывшего вице-президента ГК "ПИК" Лефеля оценили в 100 млн руб

ГК "ПИК", которая была признана потерпевшей стороной, оказывает содействие следствию.

В группе компаний "ПИК" оценили ущерб от действий бывшего вице-президента компании Александра Лефеля. По данным организации, он составил 100 млн рублей, сообщили "Известия" 8-го октября.

Предполагается, что вице-президент по региональному развитию в 2017-2018 году при проведении тендерных процедур и заключении договоров с подрядчиком на строительство жилого комплекса в Петербурге злоупотреблял своими полномочиями. Средства компании были незаконно израсходованы. В том числе пострадали участники долевого строительства.

Материалы дела передали правоохранительным органам. Возбуждены два уголовных дела о мошенничестве в крупном размере.

Лефель не работает в "ПИК" уже более 2 лет. Сейчас он является директором по развитию регионов ПАО "ГК "Самолет". Сегодня суд заключил его под стражу.

Видео: