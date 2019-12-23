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УФССП по Петербургу намерено потратить 10 млн руб на авиабилеты для выдворения нелегалов
Сегодня, 16:44
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OlegLN

УФССП по Петербургу намерено потратить 10 млн руб на авиабилеты для выдворения нелегалов

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Ведомство разместило закупку на эту сумму.

Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу намерено потратить 10 миллионов рублей на покупку дешевых авиабилетов. Эти билеты нужны приставам для принудительного выдворения за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно документации к закупке, служба планирует приобретать билеты экономкласса.

На первых позициях в перечне стран, в которые планируется отправлять нелегалов, фигурируют Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Украина и Вьетнам. Всего в реестре перечислены 102 страны. Здесь фигурируют даже, например, США и Швеция. Но, очевидно, что это перечень, рассчитанный, как говорится, на все сколь либо вероятные ситуации.

Как ранее сообщало Piter.tv, фальшивомонетчицу-рецидивистку из Петербурга снова осудят за сбыт поддельных купюр.

Фото: pulkovoairport.ru

 

Теги: авиабилеты, выдворение, нелегалы, приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 2 )

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Аноним
Сегодня 17:28

они еще и на самолете полетят ? пешком пусть идут .

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 17:39

Да ты за счёт их всех живёшь. Вот они то работают и хотят работать а вы сидите ни черта не делаете

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