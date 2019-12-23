УФССП по Петербургу намерено потратить 10 млн руб на авиабилеты для выдворения нелегалов

Управление федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу намерено потратить 10 миллионов рублей на покупку дешевых авиабилетов. Эти билеты нужны приставам для принудительного выдворения за пределы страны иностранных граждан и лиц без гражданства.
Согласно документации к закупке, служба планирует приобретать билеты экономкласса.
На первых позициях в перечне стран, в которые планируется отправлять нелегалов, фигурируют Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Украина и Вьетнам. Всего в реестре перечислены 102 страны. Здесь фигурируют даже, например, США и Швеция. Но, очевидно, что это перечень, рассчитанный, как говорится, на все сколь либо вероятные ситуации.
Как ранее сообщало Piter.tv, фальшивомонетчицу-рецидивистку из Петербурга снова осудят за сбыт поддельных купюр.
Фото: pulkovoairport.ru
Обсуждение ( 2 )
они еще и на самолете полетят ? пешком пусть идут .
Да ты за счёт их всех живёшь. Вот они то работают и хотят работать а вы сидите ни черта не делаете