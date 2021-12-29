Россельхознадзор запретил ввоз крупной партии посадочного материала в адрес компании из Петербурга

В понедельник, 14 февраля, в порту Санкт-Петербурга должностное лицо Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 40 993 корнеклубней георгинов и корневищ бегоний. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Корнеклубни и корневища происхождением Нидерланды поступили из Литвы и следовали в адрес крупной торгово-розничной компании Петербурга.
Специалист выявил отсутствие решения Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору о разрешении ввоза указанного посадочного материала на территорию страны.
Управление запретило ввоз корнеклубней георгинов и корневищ бегоний на территорию страны.
Фото: Pixels
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