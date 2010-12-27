Омбудсмен по правам человека в СПб потребовал от Прокуратуры разобраться со сведениями о пытках

Александр Шишлов взял расследование под особый контроль.

В Петербурге уполномоченный по правам человека обратился в региональный УФСИН с требованием проверить информацию о пытках среди заключенных. Александр Шилов взял ситуацию под собственный контроль. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена. Ранее несколько осужденных заявили о том, что к ним применяется физическое насилие на территории СИЗО в Ленинградской области и Северной столице. Информацию они передали активистам-правозащитникам из "Команды 29".

Петербуржец предложил руководству надзорного ведомства и членам ОНК провести совместное собрание в его офисе и выработать механизмы, по котором будет проведены мероприятия по выявлению и предотвращению подобных инцидентов.

Отметим, что среди указанных пыток значатся и использование тока. Представители власти рассказали о том, что в тюрьмах несколько человек скончалось по странным причинам. Официальные версии гласят, что смерть наступила естественным путем.

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