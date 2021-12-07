Упавшую лошадь на Дворцовой отправили на пенсию

Конь Буян вышел на пенсию в 32 года.

На пенсию отправили 32-летнеюю лошадь Буяна. Конь недавно упал на Дворцовой площади. Об этом 26 октября пишет "Фонтанка".

По словам гендиректора "ВАЛКиТ" Александра Ивахнова, падение в центре Петерб не было фатальным, хотя едва ли прошло для пожилого мерина бесследно. Буян был самый возрастной конь, рассказывает Ивахнов, отдать мерина раньше мешали опасения, что из животного "выжмут последние соки". В каретной компании работой Буяна не нагружали. Он выходил раз-два в месяц, чтобы учить молодых и не застаивался в стойле, что тоже вредит здоровью. Как объясняют в "ВАЛКиТ", их бизнес из всех, где задействуют лошадей, самый щадящий.

После Буяна статус самой старшей в конюшне перешёл Фортуне, ей 26 лет.

Ранее годовалого петербуржца госпитализировали после попытки оседлать лошадь у ТРК. У малыша закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

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