Уникальную операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки глаза проведут в Центре Федорова

Болезнь Гиппеля-Линдау, при которой возникает образование сосудистых опухолей в различных органах, является редким наследственным синдромом, затрагивающим одного из 36 тыс. человек.

В Петербурге в Международный день офтальмологии хирурги Центра Федорова проведут особую операцию по удалению сосудистой опухоли сетчатки у женщины, страдающей от редкого наследственного заболевания. Как сообщили "Петербургскому дневнику" представители учреждения, аналогичные операции не выполняются ни в одной стране мира.

С использованием метода селективной послойной транспупиллярной термотерапии медицинские специалисты удалят у 34-летней пациентки опухоль, расположенную близко к зрительному нерву, которая является следствием редкого синдрома Гиппеля-Линдау.

Петербургский Центр Федорова, признанный одним из ведущих мировых центров лечения данной редкой патологии, разработал специальную методику, позволяющую осуществлять такие операции с применением инновационных лазерных технологий. Работа над этой методикой продолжалась около 30 лет.

Процедура несет в себе серьезные риски, так как опухоль располагается на диске зрительного нерва. Даже небольшая ошибка может привести к полной или частичной утрате зрения на оперируемом глазу. В связи с этим медики чаще всего останавливаются на варианте наблюдения, что обычно приводит к медленному, но неизбежному ухудшению зрения. Пациентка, инженер из Тульской области, уже полностью потеряла зрение на одном глазу из-за своего заболевания, и теперь вся ее жизнь оказывается под угрозой. Тем не менее, офтальмологи готовы принять этот вызов. В последние годы они успешно выполняют операции по удалению ангиом сетчатки, связанных с болезнью Гиппеля-Линдау. В этом году по инициативе руководства петербургского филиала федерального центра была сформирована междисциплинарная команда, в которую вошли офтальмологи, генетики, нейрохирурги, неврологи и радиотерапевты из Москвы и Петербурга для помощи пациентам с этой редкой орфанной болезнью.

Болезнь Гиппеля-Линдау, при которой возникает образование сосудистых опухолей в различных органах, является редким наследственным синдромом, затрагивающим одного из 36 тыс. человек. Опухоли, расположенные на диске зрительного нерва, встречаются еще реже.

Ранее мы сообщили о том, что Центр трансплантации органов в Мариинской больнице построят до конца 2024 года.

Фото: Александр Глуз/ "Петербургский дневник"