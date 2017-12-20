Уникальный случай в США: Женщина родила ребенка, который младше ее всего на 1,5 года

Появились подробности рождения уникального ребенка.

В США 26-летняя женщина родила ребенка, эмбрион которого был заморожен 24 года назад.

Супружеская пара из Теннеси стала счастливыми родителями маленькой Эммы. Супруги не могли сами зачать ребенка и обратились в Национальный центр донорства эмбрионов за помощью. В марте 2017 года в ее тело перенесли эмбрион, замороженный в октябре 1992 года. 25 ноября у 26-летней Тины Гибсон родилась абсолютно здоровая малышка весом 6 фунтов 8 унций и 20 дюймов в длину (Почти 4 кг и 50,8 см). Уникальность ребенка заключается в том, что эмбрион Эммы был заморожен 24 года назад, всего через полтора года после рождения Тины. Это рекордсмен по длительности заморозки эмбриона. Получается, что новорожденная девочка младше своей матери всего на полтора года.

Счастливый отец Бенджамин Гибсон говорит, что Эмма, такое сладкое чудо! Она выглядит замечательно, и не скажешь, что она была заморожена много лет назад.

Видео: Piter.TV

Фото: CBS news