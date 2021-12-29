Умер журналист и телеведущий Михаил Зеленский

По предварительным данным, у него случился инсульт.

На 47-ом году жизни скончался российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Об этом сообщил замруководителя телевизионного канала "Россия-Культура" Александр Ефимович на своей странице в социальной сети Facebook.

Зеленский умер во время отдыха в Доминикане, отметили в беседе с "РИА Новости" в российском посольстве. В настоящее время диппредставительство поддерживает контакт с семьей журналиста.

По данным Telegram-канала Baza, Зеленскому стало внезапно плохо во время отдыха. Мужчину доставили в медицинское учреждение, однако специалисты не смогли спасти его. По предварительным данным, у Зеленского случился инсульт.

Зеленский вел программы "Билет в Большой" на телевизионном канале "Россия-Культура" и "Прямой эфир" на "Россия 1". Кроме того, Зеленский работал в эфире телеканала "России-24".

Ранее умер спикер Европарламента Давид Сассоли.

Фото: Instagram / mikhail_zelenskiy