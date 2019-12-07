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Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов
Вчера, 23:26
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Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов

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Ему был 71 год.

Стало известно о том, что на 72-м году жизни скончался ведущий всероссийской телевизионной лотереи "Русское лото" Михаил Борисов. О смерти ведущего популярной лотереи и заслуженного деятеля искусств России сообщил Telegram-канал "112".

Инсайдеры рассказали, что накануне Борисов был госпитализирован в одну из столичных больниц с воспалением легких. Врачам пришлось его ввести в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ.

В результате транспортировки в другую больницу у него наступила клиническая смерть, врачи смогли стабилизировать его состояние, однако позже Михаил Борисович скончался в стационаре.

Фото: mihailborisov.ru

Теги: ведущий, михаил борисов, русское лото
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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