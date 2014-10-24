Умер петербургский математик и коллекционер Марк Башмаков

Башмаков сумел за короткое время собрать первоклассную коллекцию книг, которые иллюстрировали крупнейшие художники XX века.

В минувший четверг в Петербурге, 31 марта, в возрасте 85 лет скончался известный математик, академик Российской академии образования, автор десятков учебников, советник генерального директора Государственного Эрмитажа Марк Башмаков. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

В публикации Эрмитажа отметили, что для музея имя Марка Башмакова связано прежде всего с изучением и экспонированием книги художника. Именно ему Эрмитаж обязан и значительным пополнением своей коллекции. Башмаков сумел за короткое время собрать первоклассную коллекцию книг, которые иллюстрировали крупнейшие художники XX века. На сегодняшний день она является одной из лучших в России и насчитывает сотни редчайших изданий.

Марк Башмаков родился в Ленинграде 10 февраля 1937 года. В 1959 году с отличием окончил ЛГУ (ныне СПбГУ), где до самой смерти работал профессором. Параллельно с этим в течение 15 лет заведовал кафедрой высшей математики в ЛЭТИ. В 2013 году за комплект учебников "Математика для всех" Башмакову присуждена Премия правительства РФ в области образования и присвоено звание "Лауреат премии правительства РФ в области образования".

Башмаков много лет увлекался альпинизмом. Он восходил на все семитысячники СССР, награжден знаком "Снежный барс".

Ранее мы писали, что на 94-м году жизни скончался кинорежиссер Виталий Мельников в Петербурге. Виталий Мельников снял такие фильмы, как "Начальник Чукотки", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Здравствуй и прощай", "Старший сын", трилогию о России XVIII века — "Царская охота", "Царевич Алексей" и "Бедный, бедный Павел" и многие другие.

Фото: пресс-служба Государственного Эрмитажа