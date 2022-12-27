Украинский военнопленный заявил, что командование ВСУ бросило военных на передовой без еды и воды

Украинский военнопленный Евгений Церуш заявил, что командование ВСУ бросило военных на передовой без еды и воды. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
На опубликованном видео Церуш признался, что ему стало легче после попадания в российский плен. Он подчеркнул, что украинское командование бросило их с одной банкой тушенки на всех. Также украинский военнопленный завил, что российские военнослужащие накормили его и дали воды.
Ранее пленный боец ВСУ рассказал о подготовке в Великобритании и пожаловался на командование.
Видео: Минобороны России
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