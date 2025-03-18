Украинский военный получил 16 лет лишения свободы по делу о теракте в Курской области

Роман Батерев признан виновным по решению суда.

Второй западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы украинского военнослужащего, который вторгся на территорию Курской области. Известно, что иностранный боец пытался скрыться в брошенном владельцами доме. Соответствующее заявление опубликовано Генеральной прокуратурой страны. Фигурантом расследования стал стрелок из 61-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины Роман Батерев. В настоящее время он признан виновным по пунктам "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ. Речь идет о совершении группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий.

Надзорные органы установили, что в начале сентября 2024 года украинец незаконно вторгся на территорию Суджанского района. Далее Роман Батерев участвовал в оборудовании наблюдательно-огневых позиций, установлении между ними единой системы разведки, огня и связи, минировании дорожных направлений и участков местности в курском приграничье. Он запугивал мирное население и препятствовал эвакуации граждан. Позже мужчина осознал бесперспективность дальнейшего нахождения в России, поэтому покинул боевую позицию. Во время попытки бегства Батерев пытался заселиться в пустующий дом. Там его нашли российские военнослужащие.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии строгого режима. пресс-служба Генпрокуратуры России

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Фото и видео: Следственный комитет России, Telegram / ВЕСТИ