Украинский политолог рассказал о фатальной ошибке Зеленского

Константин Бондаренко рассказал о гонении властей Украины на церковь.

Украинскиц президент Владимир Зеленский и его администрация допустили фатальные ошибки по отношению к канонической Украинской православной церкви, которые закончатся поражением киевских властей. Соответствующее заявление местному журналисту заявил политолог Константин Бондаренко. Отрывок из интервью опубликован в Telegram-канале Союза православных журналистов.

У каждого президента есть своя фатальная ошибка в ходе своего президентского срока. Главная Зеленского - это дело вокруг УПЦ. Уже зарегистрировали законопроект, чтобы отнять у УПЦ Почаевскую лавру, уже идет речь о том, чтобы забрать все кафедральные соборы у УПЦ. То есть идет гонение на церковь. Константин Бондаренко, политолог

Эксперт пояснил, что украинская власть начала открытую "войну на уничтожение" против канонической УПЦ, в отношении священнослужителей возбуждаются уголовные дела под надуманными предлогами, а храмы и монастыри по стране пытаются незаконно передать представителям раскольнического движения. По словам Константина Бондаренко, Украина уже проиграла это политтехнологическое сражение, так как действия властей наоборот привели в Киево-Печерскую лавру людей, которые ее дискредитируют, заявляя, что они сатанисты, язычники.... Специалист назвал ситуацию "откровенным большевизмом 20-ых годов XX века".

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Фото и видео: Telegram / СПЖ - новости Православия