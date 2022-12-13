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Украинский банкир объявил награду за атаку на Красную площадь в день парада в честь Дня Победы

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Украинский предприниматель рассказал о преступном плане по тому, чтобы устроить москвичам "праздник" на 9 мая.

Парад на Красной площади в День Победы является законной целью для Украины. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "1+1" сделал соучредитель "Монобанка". Украинский банкир объявил конкурс для компаний-разработчиков дронов с призовым фондом в 20 миллионов гривен. По словам бизнесмена, в настоящее время  банке уже находится эта сумма, но любой желающий может ее увеличить. Он призвал сделать "парздник" российской столице и ее жителям при помощи сообщества, которое на Украине занимается созданием дронов.

9 мая – это очень хороший момент, потому что как я прочитал, то Путин планирует парад на Красной площади, и там будет очень много военных. То есть это будут, как они говорят, "очень законные военные цели". 

украинский банкир

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Фото и видео: YouTube / 1+1

Теги: 9 мая, беспилотники, вов, красная площадь, москва
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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