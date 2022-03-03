На дизеле работает большое количество военной техники.

Украинские власти сообщили о возгорании резервуаров с дизельным топливом в Чернигове. Информацией с местными жителями поделились представители экстренного ведомства - Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Они уточнили, что дизель используется для заправки большинства единиц боевой техники. Возгорание на инфраструктурном объекте замечено около 08:10 утра по местному времени (в 09:10 по московскому времени). Пожарная бригада выдвинулась к улице Чудинова.

На территории госпредприятия "Комбината Астра" во время обстрела снаряд попал в нефтебазу, после чего произошло возгорание резервуарной группы общим объемом 3 тысячи кубических метров с дизельным горючим. пост ГСЧС в ТГ-канале

В настоящее время уточняются данные о возможных пострадавших. На месте воспламенения работают 25 человек личного состава и пять единиц специальной техники.

Более 120 беженцев из ДНР самостоятельно прибыли в Ленобласть.

Фото: Telegram / ГСЧС Украины

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